Vallori will zur Relegation nach München kommen

Sein Hilfsangebot bezog sich daher weniger auf sportliche als auf moralische Hilfe. Und so folgt dann eine fast acht Minuten lange Liebeserklärung an "seinen" TSV 1860 München. Er habe bei Sechzig viel gelernt und verfolge die Situation sehr genau. Auch jedes Spiel schaue er "live im Internet". Sollten die Mannen von Trainer Daniel Bierofka tatsächlich in die Aufstiegsrelegation kommen, dann will Vallori nach München zurückkommen. "Und daheim im Grünwalder Stadion als ein Fan unseren Verein unterstützen". Vallori, der Edel-Fan. "Wir brauchen das jetzt, jeden Fan", so der Abwehrspieler, dessen Hund dann auch noch kurz zu sehen ist.