Ex-Skistar statt Schauspielerin Wiener Opernball: Lindsey Vonn ist der Stargast von Richard Lugner

Nach Model Elle Macpherson (55) bringt der österreichische Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner (87) in diesem Jahr eine Weltklasse-Sportlerin als Stargast zum Wiener Opernball: der ehemalige US-Skistar Lindsey Vonn (35) wird ihn begleiten. Das gab der 87-Jährige am Mittwoch in der Lugner City in Wien bekannt.