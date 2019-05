Ex-Skirennläufer gegen Fußballstar "Schlag den Star": Felix Neureuther kämpft gegen Christoph Kramer

Ex-Skirennläufer vs. Fußballprofi: In der nächsten Ausgabe der Spielshow "Schlag den Star" treten der Alpin-Star Felix Neureuther (35) und einer der Fußballweltmeister 2014, Christoph Kramer (28), gegeneinander an. In bis zu 15 Runden messen sich die beiden Sportler im direkten Duell in Disziplinen wie "Kampfgeist und Fitness" oder "Köpfchen und Geschick". Der Gewinner erhält 100.000 Euro.