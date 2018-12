Kein Unbekannter: Neuer Rosenkavalier war Profibasketballer

Der 1,90 Meter große Mangold ist für Basketballfans kein unbekanntes Gesicht, spielte unter anderem in der ProA-Liga für den FC Bayern München, in der Bundesliga für s.Oliver Würzburg und sogar in der deutschen Nationalmannschaft. Nachdem ein Angebot für die slovakische erste Liga nicht zustande kam, beendete er 2018 seine Karriere als Profibasketballer.