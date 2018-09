Das sagt Ex-Profi und TV-Experte Patrick Ehelechner im AZ-Interview über den Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga. 

Ehelechner: "Don Jackson ist eine unglaubliche Persönlichkeit"

Bei den Berlinern stand in deren Glanzzeit Don Jackson an der Bande – so wie jetzt in München. Ist er der prägende Mann der DEL?

Definitiv. Er ist der Rekordtrainer, eine unglaubliche Persönlichkeit. Die Ruhe, die er ausstrahlt, ist fast schon unheimlich. Aber was soll man über ihn noch groß sagen... Für mich ist er einer der Besten aller Zeiten in Deutschland.