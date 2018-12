Ex-Präsident verurteilt Nach Missbrauchsvorwürfen: Musikhochschule München zieht Konsequenzen

Künftig ist beispielsweise der Unterricht in Privaträumen verboten. "Das Verbot von Unterricht in Privaträumen ist notwendig, um eine deutliche Trennung zwischen Privatem und Beruflichem herzustellen", sagte der aktuelle Präsident der HMTM, Bernd Redmann, laut Mitteilung vom Donnerstag. Das sei in der Senatssitzung beschlossen worden. "Die Entscheidung ist uns aber nicht leicht gefallen. Die große Raumnot an einigen unserer Standorte wird sich durch diese Maßnahme weiter verschärfen."