Ex-Partner von Liz Hurley Mit 55 Jahren verstorben: Wer war der Multimillionär Steve Bing?

In die High-Society hineingeboren

Steve Bing entstammt einer wohlhabenden Familie, die zu den 400 reichsten in den USA zählt. Sein Großvater Leo S. Bing hatte seinen Reichtum mit dem Bau von Luxuswohnungen in New York gemacht. Der Vater Dr. Peter Bing war Arzt und beriet US-Präsident Johnson in gesundheitspolitischen Fragen, bevor er sich um das Familienvermögen kümmerte.