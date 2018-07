Ex-Löwe und Co-Trainer Kroatiens Ivica Olic: Auch im WM-Erfolg denkt er an die Sechzger

Danach beendete der 38-Jährige seine aktive Laufbahn und heuerte als Co-Trainer bei der kroatischen Nationalmannschaft an. Dort hat Olic derzeit bei der Weltmeisterschaft in Russland viel zu feiern: Nach dem 3:2 im Elfmeterschießen gegen Dänemark sind die Kroaten nach der Maximalausbeute von drei Siegen in drei Spielen nun ins Viertelfinale eingezogen.