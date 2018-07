Herr Riedl, am Samstag empfängt der 1. FC Kaiserslautern den TSV 1860. Fernseh-Pflichtprogramm für Sie als Ex-Spieler beider Klubs, oder sind Sie auf dem Betzenberg?

THOMAS RIEDL: Absolutes Pflichtprogramm und für mich ein Auftakt mit Bundesligacharakter! Ich kann nur leider nicht, da ich mit meiner Mannschaft, der Fritz-Walter-Jugend, beim Sportfest in Idar-Oberstein zugesagt habe. Dumm gelaufen (lacht) – aber ich werde hoffentlich auch so ein bisschen was mitkriegen.