Mit Julian Nagelsmann ist ein weiterer Ex-Löwe als Cheftrainer für Leipzig tätig. Tauschen Sie sich über Sechzig aus?

Klar, aber wir schauen eher aus der Ferne auf den Klub. Der Bezug ist nicht mehr so eng. Mit dem Biero (Trainer Daniel Bierofka, Anm.d.Red.) gibt es natürlich einen ehemaligen Mitspieler, dem ich die Daumen drücke und viel Erfolg bei seiner Arbeit wünsche. Ein paar alte Bekannte habe ich noch in München. Ich wünsche Sechzig nur das Beste.

Volz: "Nagelsmann steht vor einer großen Karriere"

Wie kam das eigentlich mit Ihnen, Nagelsmann und Leipzig zustande im Sommer?

Julian hat noch einen Co-Trainer gesucht, der Profi- und internationale Erfahrung haben sollte. Beides erfülle ich, deshalb bin ich in die Auswahl gekommen, und dann hat sich Julian für mich entschieden. Ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist.

Was macht Nagelsmann so besonders?

Er ist extrem ambitioniert, zielstrebig, zugänglich. Und was mich beeindruckt, ist seine ganz klare Idee vom Fußballspiel und sein besonderer Blick auf das Spiel, Spielsituationen zu erkennen und sie zu analysieren. Das ist schon außergewöhnlich. Julians Fähigkeit kann nicht von jedem erlernt werden, da stecken viel Talent und Intuition drin, aber natürlich auch Erfahrung aus jahrelanger Arbeit.

Würden Sie ihm eine große Karriere zutrauen wie etwa Liverpools Jürgen Klopp?

Ja, natürlich. Er ist auf dem Weg dahin. Gerade führt er seinen Weg hier in Leipzig weiter fort.

Wie sind Ihre eigenen Ambitionen, einmal Cheftrainer zu werden?

Aktuell sehr gering. Grundsätzlich kann ich es mir vorstellen und bin weit weg davon, es komplett auszuschließen. Aber für mich beginnt meine Trainerkarriere hier in Leipzig ja erst so richtig, nachdem ich vorher meine Trainerscheine gemacht habe bis zum A-Schein. Es sind die ersten Schritte für mich, aber einen festgelegten Karriereplan habe ich nicht.

Volz: "Für mich ist England ein Stück Heimat"

In England würde man Sie bestimmt sofort nehmen. Dort haben Sie aus Ihrer Zeit beim FC Fulham ja Kultstatus und gelten als einer der wenigen "Deutschen mit Humor".

Am Anfang hatte ich in England Anpassungsschwierigkeiten. Ich bin ja als 16-Jähriger rüber (in die Jugend des FC Arsenal, d.Red.). Aber nach einer gewissen Zeit habe ich mich an den schwarzen Humor der Engländer gewöhnt und viele Dinge auch gern angenommen, weil es zu meinem Naturell passt. Eine gewisse Bodenständigkeit, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und auch mal über sich selbst zu lachen. Das kam gut an, wurde aber auch ein bisschen aufgebauscht von den englischen Medien. Trotzdem: Für mich und meine Familie ist England ein Stück Heimat, ich habe dort noch viele Freunde und bin immer sehr gern drüben.

