Reagiert man auch in den Anstalten?

In den Anstalten vor Ort ist es Aufgabe aller Verantwortlichen, eine entsprechende Achtsamkeit zu entwickeln, um Indizien einer Radikalisierung frühzeitig zu erkennen. Ergänzend sind in einigen großen Anstalten speziell geschulte Extremismusbeauftragte eingesetzt. Letztlich ist auch eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Landesamt für Verfassungsschutz sowie den Gerichten und Staatsanwaltschaften unverzichtbar.

Gibt es in der Haft Möglichkeiten für Islamisten, sich zu treffen und auszutauschen? Bestehen Vorkehrungen, so etwas zu unterbinden?

Wichtig ist, erkannte Islamisten ideologisch zu isolieren, also sie mit Gefangenen zusammenzulegen, die für radikale Ideen nicht empfänglich sind. Dazu kann es auch notwendig sein, erkannte Extremisten in unterschiedlichen Anstalten unterzubringen. Und natürlich ist eine engmaschige Überwachung der Außenkontakte und der Kontakte innerhalb der Justizvollzugsanstalten bei einschlägig in Erscheinung getretenen Gefangenen unverzichtbar, damit beispielsweise extremistische Schriften oder Medien gar nicht erst in die Anstalten gelangen können. Hier gilt es konsequent zu agieren und da leistet auch die Zentrale Koordinierungsstelle eine wertvolle Hilfe.

Ist eine Haft letztlich eher Extremismusförderung als -prävention?

Mit Hilfe von geeigneten Behandlungs- und Betreuungsangeboten geht es darum, labile Persönlichkeiten zu stärken und den Inhaftierten Lebensperspektiven für die Zeit nach der Haft zu eröffnen. Schulische und berufliche Ausbildungsmöglichkeiten gehören genauso dazu wie soziale Trainingsprogramme, einzel- und gruppentherapeutische Maßnahmen sowie seelsorgerische Angebote. Der Vollzug leistet damit auch einen wichtigen Beitrag zur Extremismusprävention. Gerade bei der Bekämpfung des religiösen Extremismus kann auch die Zusammenarbeit mit externem Sachverstand eine wertvolle Ergänzung sein. So hat die Koordinierungsstelle gemeinsam mit dem Psychologen Ahmad Mansour das Projekt "ReStart – Freiheit beginnt im Kopf" zur Islamismusbekämpfung und Radikalisierungsprävention im Vollzug entwickelt.

