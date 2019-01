Handball-WM 2019: Schwarzer tippt auf Endspiel gegen Frankreich

Vielleicht sogar zum Titel?

Es ist alles drin. Ich habe vor dem Turnier gesagt, das Finale bestreiten Deutschland und Dänemark. Wir schaffen es. Aber mittlerweile glaube ich, dass das Endspiel gegen Frankreich stattfindet – hoffentlich mit einem Happy End uns.

Das Halbfinale findet in Hamburg statt, da fehlen im Vergleich zu Köln 6.000 Zuschauer.

Wir haben früher aber auch gern in kleineren und engeren Hallen gespielt. Da war der Druck auf den Gegner fast noch größer. Ich denke, die Hamburger werden sich da nix zu Schulden kommen lassen.

Die Atmosphäre in den Hallen wird ja allseits gelobt. Wie wirkt sich das auf die Spieler aus?

Das ist einfach Genuss und Freude pur. Und natürlich mehr Druck für den Gegner. So ein Spiel wie gegen Kroatien, wenn du einen Drei-Tore-Vorsprung verspielst, das verlierst du normalerweise auswärts, weil du eben nicht die Energie von außen bekommst. Aber in Köln hat das Publikum die Mannschaft zum Sieg getragen.

Was wird übrig bleiben von dieser allgemeinen Handball-Euphorie?

Ich denke, die Euphorie war nie weg, sondern schon lange da. Sie konnte leider nur nicht so richtig ausbrechen, weil Handball eben nicht immer in der ARD oder im ZDF stattfindet, nur im Internet-Livestream oder im Bezahlfernsehen. Jetzt erreichst du ganz Deutschland – und das schürt diese Euphorie. Wichtig ist es jetzt, die Kinder abzuholen, mehr in den Nachwuchs zu investieren, die Vereine zu stärken, damit etwas erhalten bleibt. Am Fernsehvertrag wird man leider nichts machen können, da wird zur Primetime bald wieder auf Fußball umgeschwenkt werden. (Lesen Sie dazu auch: Trotz WM-Euphorie - Handball und Fußball trennen Welten)

Schwarzer freut sich über Anerkennung aus dem Fußball

Freut es Sie als Ex-Spieler und Jugendtrainer umso mehr, dass sich Fußballtrainer wie Niko Kovac und Julian Nagelsmann jetzt so positiv über Handball äußern?

Fußballer sind eben auch sportbegeistert und die sehen ja auch, was derzeit abgeht. Dass da ehrlicher Männersport geboten wird und sich keiner zehnmal auf dem Boden wälzt. Aber natürlich ist es schön, wenn sich renommierte Fußballer dazu positiv äußern, das kann unserer Sportart nur helfen.

Stichwort "Männersport": Wie schmerzhaft ist Handball denn wirklich?

Es ist einfach ein Vollkontaktsport, aber dafür hast du kein Spiel, das nach 90 Minuten 0:0 ausgeht. Bei uns passiert was, da hast du Dynamik, Kampf und Einsatz. Das begeistert die Leute doch derzeit. Und Schmerzen gehören manchmal einfach dazu, das ist nichts Dramatisches. Wenn man voller Adrenalin ist, dann sind die Schmerzen sowieso bald vergessen. Und noch schöner ist es natürlich, wenn ich gewinne. Dann überdeckt der Erfolg die Schmerzen. Darum ist es immer besser zu gewinnen, dann hält man alles aus.

Dann spielt die bisher ungeschlagene deutsche Mannschaft derzeit quasi schmerzfrei.

Genauso sieht es aus. (lacht)

