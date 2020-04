Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Fiona Erdmann ist schwanger: "Ein absolutes Wunschkind!"

Seit 2018 leben die beiden Models zusammen in Dubai, der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Dort haben sie sich auch kennengelernt. "Wir sind uns vor drei Jahren in einem Strandrestaurant in Dubai begegnet. Mohammad sah super attraktiv aus. Er arbeitete an seinem Laptop, genau wie ich. Wir kamen ins Gespräch und verstanden uns auf Anhieb", so Erdmann. Die beiden verabredeten sich. "Wir hatten eine tolle Zeit, es war sehr unverfänglich", erzählt sie weiter.