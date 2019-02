Hollis gründete Talk Talk gemeinsam mit Bassist Paul Webb und Schlagzeuger Lee Harris (56) im Jahr 1981 in London. In den darauffolgenden Jahren brachten sie insgesamt fünf Studioalben heraus und machten sich mit Hits wie "It's My Life" und "Such a Shame" einen Namen. Letzterer landete in Deutschland auf Platz zwei der Singlecharts. 1992 trennten sich Talk Talk. Hollis veröffentlichte sechs Jahre später sein erstes und auch einziges Soloalbum, es trägt seinen Namen.