Ex-Frau von John Travolta Kelly Preston: Sterbeurkunde gibt neue Details über ihren Tod

Schauspielerin Kelly Preston (1962-2020) ist am 12. Juli dieses Jahres einer Krebserkrankung erlegen. Nun geht aus der Sterbeurkunde des "Jerry Maguire"-Stars der Ort und die genaue Uhrzeit hervor. Preston verstarb um 11:46 Uhr vormittags in ihrem gemeinsamen Anwesen mit Ex-Mann John Travolta (66) in Clearwater, Florida. Das berichtet die US-amerikanische Seite "Us Weekly". Ihre sterblichen Überreste wurden dann im benachbarten Brooksville eingeäschert. Preston wurde lediglich 57 Jahre alt.