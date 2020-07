Ex-Frau Blythe reicht Klage ein Führte Bestsellerautor Dan Brown ein geheimes Doppelleben?

Führte Dan Brown ein Leben voller Lügen?

Ihr Mann habe in den letzten Jahren der Ehe, ein "Leben voller Lügen" geführt und ihr Millionen-Einnahmen vorenthalten, obwohl viele Ideen seiner Werke von ihr stammen würden. Es sei nun der Moment gekommen, den Betrug und Verrat aufzudecken: "Nach so viel Schmerz ist es Zeit für die Wahrheit." Er habe nur zum Vorschein ein ruhiges Leben in New Hampshire geführt, während er etwas völlig anderes tat.