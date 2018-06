Pizarro: Deutschland und Brasilien gehören zu den Favoriten

Dänemarks Yussuf Poulsen äußerte sich in der AZ optimistisch, dass sein Team eine der Überraschungsmannschaften des Turniers wird ...

Das wünscht sich ja jeder (lacht). In Südamerika traut man es Peru auch zu, die Überraschungsmannschaft der WM zu werden. In der Qualifikation hat man gesehen, wie groß das Selbstvertrauen der Mannschaft ist. In der Vergangenheit hat die mentale Stärke oft so ein bisschen gefehlt, die erfolgreiche Qualifikation war jetzt wie eine Befreiung. Man wird eine sehr junge, eine sehr gute peruanische Mannschaft bei der WM sehen. Die Qualität der Einzelspieler ist sehr hoch.

Welche Mannschaften können die WM gewinnen?

Deutschland gehört immer zu den Favoriten, Brasilien auch. Vielleicht kann Frankreich etwas ausrichten, Belgien hat mir zuletzt gut gefallen. Das könnte eine weitere Überraschungsmannschaft werden. Aber ich denke, dass Deutschland und Brasilien die besten Chancen haben.

Können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn Peru Weltmeister wird?

Die Spieler werden ja schon jetzt gefeiert für die Qualifikation. Aber wenn wir wirklich den WM-Titel holen? Dann sind alle Könige in Peru.

