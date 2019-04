Ex-Eisschnellläuferin liebt Mode Anni Friesinger-Postma über Geld, Fehler und ihre Ehe auf Distanz

Über Geschäfte

Derzeit hat sie ein Geschäft für Kindermode in Salzburg. "Ich finde Mode toll, bin viel in Skandinavien, das Design dort spricht mich an. Schöne Mode für Kinder, aus nachhaltigen Materialien - warum nicht auch in Salzburg? 2015 haben wir angefangen", sagt Friesinger-Postma. Sie sei ein Kontrollfreak und bereite alles genau vor, es käme aber, wie auch im Sport, immer auf das Team an. "Meine fünf Mitarbeiterinnen können davon auf alle Fälle gut leben. Ich selbst bin am Ende der Investitionsphase. Wir schreiben gute Zahlen." Sie habe aber auch einen großen Fehler gemacht, "der mich sehr viel Geld und Nerven gekostet hat".