Daneben halten Sie sicher auch Ihre beiden Enkelinnen fit.

Ja, Lola und Lilly. Lola wird jetzt 18, Lilly 14. Wenn irgendwas ist, können die beiden mit mir über alles reden. Immer wenn ich in Deutschland bin, sehen wir uns. Ich wohne ja seit acht Jahren in der Nähe von Zürich.

Zusammen mit dm-Gründer Götz Werner treten Sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Was sind Ihre Argumente hierfür?

Für mich geht es darum, ein Zeichen zu setzen, dass alle Menschen zusammengehören. Dass man den Neid und die Missgunst gegenüber den anderen mal wegpackt und Liebe und Zusammengehörigkeitsgefühl auspackt.

Haben Sie keine Angst, dass die Arbeitsmoral dann sinkt?

Im Gegenteil, der Mensch hat immer arbeiten wollen. Mit diesem Geld werden die Leute kreativ und sind nicht gezwungen, einen Job anzunehmen, den sie gar nicht wollen. Sie erhalten den Freiraum sich einbringen zu können und auch mal Luft holen zu können, ohne Angst zu haben, dass sie morgen nichts mehr zu essen haben.

Bei den Winterspielen in Pyeongchang haben Aljona Savchenko und Bruno Massot Deutschland mit der Goldmedaille begeistert. Wie haben Sie das erlebt?

Das war grandios, die beiden haben uns verzaubert. Sie sind an den Punkt gekommen, an dem der Eisläufer die Magie auspackt. Das hat nicht nur mit Leistung zu tun, sondern mit Ausstrahlung, die Aljona weitergeben konnte. Ich bin im Geiste jeden Schritt mit ihr gelaufen, ich wusste, was sie denkt. Ich konnte mich total in sie hineinversetzen – total!

Ist Aljona die Führungsfigur in diesem Paar?

Die Frauen sind immer die Führungspersonen in einem Paar. Sie muss so stark sein, dass sie das Paar repräsentiert. Sie gibt an, welchen Stil sie interpretieren kann. Er ist derjenige, der die Hebefiguren und die Doppelsprünge macht.

Aljona ist bekannt für ihren Ehrgeiz.

Das unterscheidet sie wohl von mir, denn ehrgeizig war ich nie. Der Jürgen und ich haben immer gekuckt, dass wir eine freie Stunde bekommen und irgendwie abhauen können.

Glauben Sie, dass Savchenkos und Massots Erfolg nun einen neuen Boom im Eiskunstlauf auslösen wird?

Das hoffe ich doch sehr! Es wäre gut, wenn sie ihre Karriere fortsetzen. Wenn sie jetzt gleich aufhören, dann ist niemand da, der das auffangen kann. Dann gibt es wieder einen Absacker.