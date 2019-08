Sie hatten sehr eindringliche Gespräche mit Joey. Was würden Sie ihm raten?

Leifheit: Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob die Medienlandschaft das Richtige für ihn ist. Er ist definitiv ein Kämpfer. Wenn er seine Kräfte auch im normalen Leben einsetzen würde, glaube ich, wäre das für ihn sinnvoller. Da wäre er in einem geschützten Rahmen. Hier befindet er sich in einem Haifischbecken und tut sich zusätzlich Sachen an, die er eigentlich vermeiden könnte. Wenn er einfach nur singen würde und sich auf keine Reality-Shows einlassen würde, was er ja selbst schon gesagt hat, wäre das ein großer Schritt in die richtige Richtung.