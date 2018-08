Hildegard Todeschini hing an ihrer kleinen "Hoamat" so wie ihre einst zugezogenen Eltern und alle ihre neun Geschwister, von denen die vier jüngsten noch leben. Sie gingen dort in die Schule, die nur ein Klassenzimmer und eine Lehrerin für alle hatte.



Die Bayerische Grenzpolizei räumt ihren Posten. Foto: Bundesarchiv

Am 17. August 1958 erklingt das letzte "Te Deum"

Sie standen Spalier, als Reichspräsident Paul von Hindenburg zur Jagd kam und sich mit der Draisine zu einem der 15 "Königsstände" aus der Prinzregentenzeit bringen ließ. Manchmal durften sie selbst auf der – 1956 abgebauten – Bockerlwaldbahn mitfahren, die Holz aus dem Tiroler Bärental beförderte.

Und dann erlebten sie, schon erwachsen, wie 500 Arbeiter das Hochtal von Grund auf umkrempelten. Am 24. September 1957 begann die Umsiedelung. Am 22. Mai 1958 wurde das erste der 20 Häuser gesprengt. Bis auf die Grundmauern sollte das alte Alpendorf abgerissen werden. Denn man wollte nicht, dass es – so meldete ich damals – "als versunkenes Dorf zur Legende wird, wie jene sagenhafte Stadt Vineta, die alle sieben Jahre in der Johannisnacht aus der Ostsee emporsteigen soll".

Nach und nach fielen all die historischen Häuser in den drei Ortsteilen den Spitzhacken und Baggern zum Opfer: die Kapelle, die schon um 1600 auf einem Aquarell aufgetaucht und noch 1956 von Kardinal Wendel besucht worden war, das Forstamt, vor dem der Linienbus aus Lenggries hielt, die Zwergschule, das stattliche Wohn- und Wirtshaus des kgl. Försters Franz Paul Riesch, der nach dessen Verkauf ein fahrendes Volkstheater gegründet hat, samt dem Fallerhof mit geschnitzten Eingangstüren und Floß-Bindeplatz.

Gleich nebenan aber, im sogenannten Beamtenwohnhaus, trotzte Todeschini mit den verbliebenen Teilen seiner Familie. "Er wollte halt nur eine gleichwertige Wohnung mit Platz für die vielen Angehörigen unserer Familie," sagt heute seine Tochter Hildegard. "Man hat uns Quartiere ohne Licht und Wasser angeboten."

Abgerissenes Dorf für Münchens Wiederaufbau verwendet

Die Mutter ließ sich damals beim Brotbacken und Saubermachen nicht stören durch die Austreiber vom Staatsforst. Inzwischen war das, was vom abgerissenen Dorf noch als übrig und brauchbar war, von einem Makler komplett aufgekauft worden, um zum Teil beim Wiederaufbau Münchens verwendet zu werden.

Am 17. August 1958 sangen die Dorfbewoner in der Marienkapelle das letzte Te Deum. Der "Einlauf" hatte begonnen, die Überflutung des Talkessels aus den Wildwassern der Isar, des Walchen- und des Dürrachbaches. Plötzlich, im Spätsommer 1959, setzte Starkregen ein, der den Pegel des Stausees am Sylvenstein schneller als programmiert ansteigen ließ.

Im Beamtenwohnhaus drang das Wasser bald durch die Tür, so dass der Todeschini-Clan ins Obergeschoss flüchten musste. Pioniere holten sie mit dem Schlauchboot heraus – und jagten nun auch das letzte Haus mit 300 Kilo Sprengstoff in die Luft. So ging Fall unter. Ein wenig von seiner sagenhaften Geschichte finden Wanderer in der neuen Kapelle vereweigt. Der Beitrag fußt im wesentlichen auf aktuellen und früheren Interviews sowie auf den Dokumentationen "Fall – Das versunkene Dorf" von Anton Böhm und "Das alte Fall" von Claus Eder.