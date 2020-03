München - In der Corona-Krise hält die Fußballszene zusammen, zeigt sich solidarisch wie selten zuvor. Besonders ein Projekt ragt dabei heraus: Die Initiative "We Kick Corona" der Bayern-Stars Leon Goretzka und Joshua Kimmich, die bereits Spenden in Höhe von mehr als 3,5 Millionen für karitative Einrichtungen gesammelt hat – und inzwischen auch von einem Trainer unterstützt wird: Niko Kovac. Der frühere Bayern-Coach hat sich der Aktion angeschlossen, um Menschen zu helfen, die besonders unter der Pandemie leiden. Ein starkes Signal in dieser komplizierten Zeit.