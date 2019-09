Basler feierte vor Champions-League-Finale 1999 bis halb vier in der Nacht

Dabei war Basler als aktiver Profi selbst kein Musterschüler. In der Umkleidekabine gönnte sich der Mittelfeldspieler, der von 1996 bis 1999 für den FC Bayern spielte, auch gerne mal eine Zigarette. Vor Spielen feierte er bisweilen bis spät in die Nacht. "Vor dem Champions-League-Finale 1999 habe ich noch bis halb vier morgens an der Bar gesessen und dann habe ich so abgeliefert", sagte Basler dem "Tagesspiegel". Das Spiel verlor der FC Bayern mit 1:2 gegen Manchester United.