Er selbst spiele mit derselben Entschlossenheit, "die ich in Deutschland hatte. Florenz erinnert mich an meine Zeit in Marseille. Die Mentalität der Tifosi ist dieselbe, sie sind warm und leidenschaftlich", so Ribery, "die Leute hier leben für Fußball, und das bewegt mich, die Seele für die Mannschaft zu geben."