Jessica Paszka: Knackig braun und Single

"Es ist manchmal so, dass man sich einfach trifft und es einfach funktioniert", sagt Jessica im RTL-Interview doppeldeutig. Doch eine Romanze mit der lesbischen Schauspielerin entstand in den vergangenen Tagen trotzdem nicht. "Ich stehe auf Männer und bin dementsprechend heterosexuell. Ich mag einfach ihren Humor, ihren Charakter und das ist das, was sie ausmacht", so Jessica.