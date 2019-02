Ex-Anwalt Michael Cohen sagt aus Donald Trump: Beweise für die Porno-Affäre?

Aussage unter Eid

Mittlerweile sind er und der Anwalt geschiedene Leute. Mehr noch: Michael Cohen belastet den US-Präsident schwer und will heute vor einem Ausschuss von Kongressabgeordneten unter Eid Beweise für Trumps Fehlverhalten vorlegen, wie die US-Nachrichtenseite Politico berichtet. Unter anderem will er einen Scheck vorlegen, mit dem Trump seinem Anwalt das Schweigegeld für Stormy Daniels zurückgezahlt habe. Dazu schreibt Cohen in seinem Statement über Trump: "Er bat mich, einen Pornostar zu bezahlen, mit der er eine Affäre hatte, und seine Frau dazu zu belügen, was ich getan habe."