Was erwartet die Besucher des Burgfests?

Am Anfang jedes Tages wird es einen Einzug der Mitwirkenden in das Burgareal geben. Etwa 500 Mitwirkende der "Landshuter Hochzeit 1475" treten in historischen Kostümen auf und unterhalten die Gäste dort mit ihren Darbietungen. Die Burg Trausnitz dient als Kulisse für die Musikgruppen, Gaukler, Komödianten, Jongleure, Moriskentänzer, Fahnenschwinger und Schwertkämpfer. Auf dem gesamten Burgareal wird mittelalterliche Musik zu hören sein.