Eva oder Jenny? "Der Bachelor": Andrej Mangold hat sich schon entschieden

Am Mittwoch, den 27. Februar, um 20:15 Uhr strahlt RTL das große Finale der diesjährigen Staffel von "Der Bachelor" im TV aus. Wem wird Andrej Mangold (32) seine letzte Rose überreichen? Er hat die Qual der Wahl zwischen Flugbegleiterin Eva (26) sowie Sport- und Gesundheitsmanagerin Jenny (25). Bei TV NOW konnten ungeduldige Fans die letzte Sendung bereits am Dienstag vorab ansehen. Die Gewinnerin steht somit bereits fest und über eine Sache haben sich Fans aufgeregt...