Eurovision Song Contest 2018, ... TV-Tipps am Samstag

21:00 Uhr, Das Erste, Eurovision Song Contest 2018 Finale aus Lissabon, Musikwettbewerb

Das Finale des Eurovision Song Contest 2018 geht dieses Mal - in der 63. Ausgabe - in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon über die Bühne. Deutschland ist bei der größten Live-Musikshow der Welt als Finalteilnehmer gesetzt. Moderiert wird die Show dieses Jahr erstmals von vier Frauen: Catarina Furtado, Daniela Ruah, Filomena Cautela, Sílvia Alberto. Deutscher Kommentator ist Peter Urban. Auf der Bühne vertreten wird Deutschland von Michael Schulte mit dem Song "You Let Me Walk Alone".