Europäische Alternative Streaming mal anspruchsvoll: Das hat der neue Dienst Sooner zu bieten

Andreas Wildfang, Geschäftsführer von ContentScope, der deutsch-französischen Betreibergesellschaft von Sooner, erklärt in einer Pressemitteilung: "Sooner richtet sich mit seinem Programm an diejenigen, die anspruchsvolle Filme und Serien lieben." Entsprechend befinden sich zum Beispiel auch zahlreiche Titel im Angebot, die schon auf großen Filmfesten wie in Cannes für Furore sorgten oder exklusiv bei dem neuen Dienst zu sehen sind, darunter die israelische Serie "Mama's Angel", der brasilianische Dokumentarfilm "Bix Travesty" und die französische Komödie "Die feine Gesellschaft" mit Juliette Binoche (56, "Chocolat").