Vor der Partie hatte Hasenhüttl bereits darauf spekuliert, den Gegentor-Fluch zu brechen. Seine Mannschaft begann jedoch unsicher in der Defensive. Wie auch Marseille verstolperten die Sachsen im Spielaufbau viele Bälle und luden zu Kontern ein. Kein Wunder, dass die Gäste die erste richtige Torchance hatten. Nach einer Flanke von Frankreichs Nationalspieler Dimitri Payet scheiterte Kostas Mitroglou (9.) aus nächster Nähe an RB-Torwart Peter Gulacsi. Erst danach setzte sich Leipzig in der französischen Hälfte fest, doch im Strafraum fehlte meist der letzte Pass. Zwingende Möglichkeiten blieben in dieser Phase Mangelware. Ibrahima Konate (22.) per Kopfball und Emil Forsberg (29.) nach direktem Freistoß zielten etwas zu hoch.