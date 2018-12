Europa League Krawalle in Rom: Schatten auf historischem Eintracht-Sieg

Nach zuvor zwei Bundesliga-Niederlagen gab der Erfolg von Rom zudem auch das Selbstvertrauen, das man in den ausstehenden schweren Partien am Sonntag gegen Bayer Leverkusen, danach bei Mainz 05 und Bayern München gut brauchen kann. "Jeder Sieg ist wichtig. Daran möchten wir in der Bundesliga anknüpfen", sagte Torschütze Gacinovic.