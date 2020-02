"EuroMinds"-Wirtschaftsgipfel So umweltbewusst lebt Christoph Daum

"Ich arbeite daran, gelassener zu werden"

Der Moderatorin und Schauspielerin Nova Meierhenrich (46) sind die Werte Loyalität und Glaubwürdigkeit wichtig. Außerdem sollten die Menschen nicht nur an ihre persönlichen Vorteile denken, sondern auch immer die Interessen der anderen berücksichtigen: "Die Kinder meiner Freundin weigern sich aktuell, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fahren. Deswegen geht es dieses Jahr nach Schweden. Das gefällt mir." Selbstkritisch zu sein, habe aber auch Grenzen. Sie selbst habe früh Verantwortung übernehmen müssen und hohe Maßstäbe an sich selbst gestellt, das auch auf andere übertragen: "Ich bin immer sehr enttäuscht, wenn meine oft sehr hohen Ansprüche an mich selbst von anderen nicht in demselben Maß erfüllt werden. Ich arbeite daran, mir selbst aber auch anderen gegenüber gnädiger und gelassener zu werden."

Schauspielkollegin und "EuroMinds"-Moderatorin Andrea Gerhard (36) hält Nachsicht, Humor und Empathie für bedeutend. Empathie ließe sich trainieren, ist Gerhard sicher und nennt eine Übung aus ihrer Schauspielausbildung: "Stelle dich drei Minuten vor den Spiegel und sage dir selbst, was dir an dir gefällt und halte die ganze Zeit Augenkontakt." Das klinge leicht, sei aber verdammt schwer auszuhalten. Die Übung zahle sich allerdings aus: "Wer das nicht glaubt, soll es einfach mal machen!" Ihr haben diese Sitzungen geholfen, ihre Körpergröße von 185 Zentimetern anzunehmen, unter der sie als Frau lange gelitten habe. Gerhard weiß: "Nur wer sich selbst schätzt, und annimmt, wie er ist, kann dieses Gefühl auch an andere weitergeben."