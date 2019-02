München - Am Euro-Industriepark sammelte sich am Freitagmorgen eine kleine Demo: Die IG Metall hatte zu Protesten gegen Miele aufgerufen, das Ende 2019 den Standort aufgeben will. "Miele Geschäftsleitung kompromisslos!", hieß es auf Flugblättern. Die Gewerkschaft kritisiert, Miele spreche nicht auf Augenhöhe mit den Beschäftigten. Eine Übernahme sei zwar angeboten worden – allerdings im mehr als 600 Kilometer entfernten Gütersloh.