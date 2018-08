Ziel der Einrichtung ist es aber nicht, die Tiere zu behalten

Die Auffangstation möchte die Bären an Tierfreunde vermitteln, die den Säugern eine artgerechte Haltung ermöglichen können. Zumindest theoretisch. Denn in der Praxis gestaltet sich die Weitergabe an die Münchner sehr schwierig. Als "Präzedenzfall" bezeichnet Taint die Aufnahme von vier Waschbären durch den Tierpark Hellabrunn. Zwei weitere, darunter AZ-Orakel "Wladi", das für Abendzeitung Online während der Weltmeisterschaft Ergebnisse tippte, wurden an einen Privatmann vermittelt, der die Voraussetzungen für die artgerechte Haltung erbringen konnte, etwa ein Gehege, das groß genug ist. "Eindeutig ein Sonderfall", sagt Taint.