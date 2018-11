"Etwas ganz Besonderes" Channing Tatum schwärmt öffentlich von Jessie J

Auch wenn die offizielle Bestätigung der Beziehung immer noch fehlt, ist die Sache damit wohl eindeutig. Auch weil Jessie vor Kurzem ähnlich begeistert war, nachdem sie bei einem Auftritt von Channings Stripper-Show war. In ihrer Instagram-Story postete sie danach: "Herzlichen Glückwunsch, Channing Tatum. Was für eine Show... Ladys and Gentlemen, das wollt ihr nicht verpassen."