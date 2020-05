Sehr beliebt sind ausserdem die "Potpuorri" genannten Duftsäckchen aus Seide, die es bei uns auch in dekorativen Gefäßen aus Terrakotta gibt. Die in dieser Qualität aussschließlich von Santa Maria Novella hergestellten Wachsplättchen für den Wäscheschrank sind ebenfalls mit den Duftnoten des Potpourris erhältlich. Diverse weitere Blütenkompositionen sind im Store am Promenadenplatz (im Hotel Bayerischer Hof) erhältlich. Darüber hinaus wird man gerne täglich von 11 bis 18 Uhr auch telefonisch unter 089/ 24293373 beraten.