"Etliche Brüche und lange OPs" Immer noch im Krankenhaus: Wie geht es Sebastian Preuss?

Dennoch muss sich der "Bachelor" eingestehen, dass der Unfall in der Nähe von München "relativ glimpflich ausgegangen" sei. Er spricht von "etlichen Brüchen und langen OPs". Wie lange er noch im Krankenhaus behandelt werden muss, gibt der 30-Jährige nicht preis. Nur so viel lässt er seine Fans wissen: Bald geht es für ihn weiter in die Reha. "Dann könnt ihr mich auf meinem Weg von Null auf Hundert wieder begleiten."