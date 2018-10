Etikett "Menschenfleisch" Kundin macht gruseligen Fund bei Aldi

München - Am Montag machte ein Kunde in der Aldi-Filiale in der Hermann-Weinhauser-Straße in Berg am Laim eine schaurige Entdeckung an der Kühltheke: Eine Packung eingeschweißtes Menschenfleisch - das zumindest suggerierte das Etikett auf der Folie. Die vermeintliche Menschenfleisch-Packung landete sofort beim Verkaufspersonal und wurde aus dem Verkehr gezogen. Den Vorfall schilderte eine anonyme Quelle der AZ. Eine Sprecherin von Aldi Süd bestätigte nun den Vorfall.