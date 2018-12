Berg am Laim - Am Dienstagabend bereitete sich eine Frau aus Berg am Laim im Backofen ihr Essen zu und legte sich kurze Zeit später im Nachbarzimmer auf die Couch. Die Mitte 40-Jährige schlief ein, während ihr Essen im Backrohr weiter vor sich hin schmorte und der dabei entstehende Rauch den in der Wohnung angebrachten Rauchmelder auslöste. Die Frau schlief jedoch so tief und fest, dass sie selbst vom Alarm des Rauchmelders nicht wach wurde. Der gefährliche Rauch konnte sich so weiter in ihrer Wohnung ausbreiten.