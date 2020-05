Essen gehen in Corona-Zeiten So minimieren Sie das Ansteckungsrisiko im Restaurant

Maske tragen, Abstand halten, Daten hinterlassen

Während beispielsweise in Supermärkten die Maskenpflicht relativ einfach umzusetzen ist, gestaltet sich das in der Gastronomie durch Essen und Trinken schwieriger. In vielen Bundesländern müssen Servicemitarbeiter einen Mundschutz tragen. In Bayern oder Rheinland-Pfalz müssen Gäste beim Betreten und Verlassen eines Restaurants sowie etwa beim Gang auf die Toilette eine Maske tragen, am Tisch selbst jedoch nicht. In Baden-Württemberg, Berlin, Hessen oder Nordrhein-Westfalen herrscht beispielsweise keine Maskenpflicht für Gäste. Mit der Registrierung von Gästedaten, um Infektionen nachvollziehen zu können, gehen die Bundesländer ebenfalls unterschiedlich um: In Bayern wird sie nur empfohlen, in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist sie verpflichtend.