Die Probleme

Unnötige Verluste können an diversen Stellen entstehen: bei Transport und Lagerung, durch beschädigte Packungen, Störungen bei der Kühlung, zu große Portionen oder zu üppig befüllte Buffets in Restaurants. Auch Verbraucher kaufen schon mal zu viel ein, ohne an die Haltbarkeit zu denken. Nicht alle Restaurants bieten zudem von sich aus Möglichkeiten an, Reste für zu Hause einzupacken.