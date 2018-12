Eskalation in der S8 Gruppenschlägerei in S-Bahn: Scheibe geht zu Bruch

Am Samstag, gegen 00.35 Uhr, wurde die Bundespolizei über eine Auseinandersetzung in einer S8 zwischen den Haltestellen Geisenbrunn und Germering-Unterpfaffenhofen informiert. Eine Streife der Landespolizei war zuerst vor Ort – die Beamten konnten zwei Gruppen ausmachen, die in die Schlägerei involviert gewesen sein sollen. Im Zuge der Auseinandersetzung ging auch eine Trennscheibe zu Bruch, am Bahnsteig in Germering blieb die S-Bahn dann stehen. Die Fahrt wurde nicht fortgesetzt.