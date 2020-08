Eskalation am Traumstrand Kampf der Realitystars: "Rosa Rambo" Sam rastet komplett aus

Was wäre diese Sendung ohne Georgina?

Aber am Morgen warten schon die nächsten Teambuilding-Maßnahmen in Form von Spielen. Ein Zweier-Team kann sich damit vor dem Rauswurf am Abend retten. Eine Superpower, die in der derzeitigen Situation Gold wert ist - vor allem für Georgina. Denn auch wenn in der Sala gerade einige Kämpfe ausgefochten werden, Georgina wollen außer Sam derzeit wirklich alle loswerden. Doch tatsächlich gewinnt wieder einmal ihr Team - und sie ist damit unantastbar. Der Alptraum für die Sala-Bewohner, ein Realitytraum für die Zuschauer.

Was wäre die Sendung auch ohne Georgina? Und Szenen wie diese: Sam und Fleur liegen auf der Coach, lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen, essen Chips und kommentieren alles, was nicht bei drei in der Sala ist: Johannes ist ein "veganer Psycho", das Gesicht von Marcellino (26) erinnert neuerdings an Mr. Burns, bei Momo stellt sich nur noch die Frage "ob er falsch ist oder dumm" und "Streichholz" Zoe sollte Georgina besser gar nicht mehr unter die Augen kommen: "Wir müssen diese kleine Zoe morgen raushauen oder ich reiß ihr die Haare oder den Kopf ab."

Und was Georgina will, das bekommt Georgina auch. Tatsächlich muss Zoe am nächsten Tag gehen. Was ihr dann doch merkwürdig schwer fällt, obwohl sie es selbst schon dreimal angedroht hatte. Unter Tränen lamentiert sie nun: "Fairness wird hier nicht belohnt." Davon kann auch Momo ein Lied singen, der sich anschließend auch noch von seinem Best Buddy Marcellino verabschieden muss. Was ihn mit der Erkenntnis über die Vergänglichkeit und Tränen in den Augen zurücklässt: "Man ey, immer wieder das Gleiche."