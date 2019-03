München - Ein Streit über den Fahrpreis zwischen einem betrunkenen Fahrgast und einen Taxifahrer ist am Dienstagmorgen um 3.40 Uhr eskaliert. Ein 58-Jähriger Münchner ließ sich mit dem Taxi zum Hauptbahnhof fahren. Am Taxistand an der Bayerstraße angekommen geriet er in Streit mit dem 37-Jährigen Taxifahrer: Der Fahrgast glaubte ihm nämlich nicht, dass sie wirklich am Hauptbahnhof angekommen seien. Im Verlauf des Streits gab der 58-Jährige fremdenfeindliche Beleidigungen von sich.