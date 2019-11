Eschenbach in der Oberpfalz - Eine junge Frau soll ihren vier Jahre alten Stiefsohn in Eschenbach in der Oberpfalz mit Gewalt getötet haben. Jetzt sitzt sie wegen Verdacht auf Totschlag in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Die 25-jährige Stiefmutter hatte wohl in der Nacht zum Montag Polizei und Rettungsdienst zu sich nach Hause gerufen, weil das Kind bewusstlos war und nicht atmete. Als die Rettungskräfte den Bub wiederbeleben wollten, kam für ihn die Hilfe aber schon zu spät. Der Bub war bereits tot.