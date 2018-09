Lex sucht nach seiner Form

Ganz und gar nicht war auch der Torschütze mit dem Rasen im Memminger Stadion zufrieden: "Da sind ganz schöne Krater drin. Ein richtiger Spielfluss kommt da nicht zustande", sagte Paul der AZ. Klar hätte seine Mannschaft mehr hinter die Ketten kommen müssen, meinte Bierofka noch, "aber die Jungs, die gespielt haben, haben seit ein paar Wochen nicht mehr gespielt".

Was so allerdings nicht ganz stimmt. Stefan Lex und Kollegen hatten nur eine Woche zuvor das Zweitrundenspiel in Ergolding absolviert. Apropos Lex: Der einstige Bundesligaspieler sucht nach seiner Form. Bierofka dagegen nach positiven Aspekten: "Wir haben ein spätes Tor gemacht.“ Durch einen Spieler aus der Stammelf. "In solch einem Spiel geht es nicht um den Schönheitspreis", sagte er. Wahrlich nicht. Aber – neben dem Weiterkommen – um gleichwertige Alternativen auf dem Platz. Und die sind bei Sechzig spärlich.

