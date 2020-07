München - "Es ist so schlimm, ich will eigentlich nicht mehr darüber reden", sagt eine Frau um die 60, die im Erdgeschoss der Kaufhof-Filiale am Stachus Regale einräumt. Sie hat ihre Ausbildung bei Kaufhof gemacht, mehrere Jahrzehnte ist das her, und seitdem für den Konzern gearbeitet. Mehr als 40 Jahre lang.