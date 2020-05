"Es wurde früh entdeckt" Volksmusik-Star Margot Hellwig hatte Brustkrebs

Volksmusik-Star Margot Hellwig (78, "Servus Gruezi Und Hallo") kämpfte in den vergangenen Jahren gegen eine Krebserkrankung, wie erst jetzt bekannt wurde. "Ich hatte 2014 Brustkrebs", erklärt die Sängerin im Interview mit dem Magazin "Bunte". Nach dem Duschen habe sie beim Abtrocknen "ein fremdes Gefühl in der Brust gespürt, keinen Knoten, sondern ein komisches Gefühl, dass da etwas Fremdes in meiner Brust ist". Also sei sie zur Frauenärztin gegangen. Die erkannte es zwar nicht, doch Hellwig ließ nicht locker. Eine MRT-Untersuchung brachte schließlich Gewissheit.