Es wird musikalisch Nach verlorenem Duell: ProSieben fordert Lobeshymne von Joko und Klaas

Bereits am kommenden Freitag, ab 17:00 Uhr, live bei "taff", findet die musikalische Videopremiere statt. Auch auf den Online- und Social-Plattformen von ProSieben wird das Musikvideo veröffentlicht. Zudem wird der Song bis zur nächsten Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" (Dienstag, 20:15 Uhr) "in Form von Kurz-Elementen (Werbetrenner, Station-IDs) in das ProSieben-Programm integriert".